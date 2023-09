Eat Salad : SCOOP DE DERNIERE MINUTE !!!

(Cet article est sponsorisé par Eat Salad)

Eat Salad, l’opportunité que vous attendiez est enfin arrivée !

En 10 ans Antoine et Joseph Barat les co-fondateurs de l’enseigne ont propulsé la franchise Eat Salad à la place de leader de la restauration rapide

axée sur des repas healthy et sur-mesure.

C’est au cours d’un voyage à New-York que l’idée germe dans l’esprit d’Antoine et Joseph Barat. Leur concept très novateur de bar à salade voit le jour en 2013 sous le nom de Eat Salad !

Un « concept healthy» qui mise sur le sur-mesure

Dès l’ouverture de leur premier restaurant, les deux frères développent et appliquent les codes du manger sain, avec des produits frais, sans pour autant se priver du coté gourmand. Le concept du restaurant Eat Salad sera un fast-good à la française, accessible à tous, ouvert 7 jours/7 midi et soir qui propose à ses clients de composer leur salade sur-mesure, leur plat chaud, leur sandwich et leur dessert. Chez Eat Salad on mise sur un service rapide et soigné, un accueil chaleureux dans un environnement au style épuré.

Du sur-mesure sain, respectueux de la saisonnalité et de l’environnement

Eat Salad fait évoluer sa carte au fil des mois en proposant une carte été et une carte hiver ; des légumes et fruits du moment pour leur bienfaits. L’enseigne verte (et noire !) veille à la limitation des déchets et respect de l’environnement avec une préférence pour les emballages en papier et en bois.

Une franchise qui rime avec expansion et innovation

Leur concept, Antoine et Joseph ont su le faire grandir ; après 10 années d’existence ils comptent à leur actif 80 restaurants Eat Salad (70 franchises et 10 succursales) et ne veulent pas en rester là ! Leurs objectifs : 10 ouvertures de franchises Eat Salad d’ici la fin de l’année 2023, 40 ouvertures en 2024 et par années à venir. En visant les lieux stratégiques que sont les gares et les aéroports, l’enseigne compte sur l’ouverture de 200 restaurants d’ici 5 ans.

Eat Salad exportera son fast-good à la française d’ici quelques mois avec des ouvertures au Canada et en Espagne.

Prochaine nouveauté : La « base baguette » pour toujours plus de gourmandise ou comment savourer sa salade au cœur d’un pain croustillant ! Cette nouvelle recette sera lancée dans le courant du mois d’octobre 2023…attendez-vous à vous régaler !

Rejoindre la famille de la franchise Eat Salad

Eat Salad offre à ses franchisés, grâce à son approche unique et spécialisée, l’opportunité de s’imposer en leader sur leur territoire avec une offre globale sans concurrence directe.

Le programme est calibré pour permettre d’atteindre le point mort d’exploitation le plus vite possible. Antoine et Joseph ont à cœur de tout faire pour que les projets de franchise Eat Salad deviennent des success stories comme la leur !

Toutes les informations sont à retrouver sur le site EatSalad : https://eatsalad.com/ouvrir-franchise-salade/