TikTok : Un levier pertinent pour les franchisés ?

Avec plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs entre octobre 2022 et janvier 2023(1), difficile de passer à côté de TikTok ! Avant de se lancer sur cette plateforme, il est important de ne pas perdre de vue ses objectifs de communication. Votre message s’adresse-t-il à des professionnels ? Ou plutôt à des particuliers ? Une entreprise qui vend des produits ou des services destinés au grand public aura plus de chance de capter l’attention des utilisateurs de TikTok. Tandis que les professionnels seront davantage présents sur LinkedIn ou Facebook. La volonté première des entreprises en allant sur TikTok est de toucher les jeunes.

Et pour cause, il s’agit du 3e réseau social le plus visité chaque jour en France par les 15-24 ans avec 3,4 millions de visiteurs uniques(2). Cependant, depuis 2020 et l’onde de choc de la pandémie, TikTok s’impose comme lieu de ralliement de toutes les générations. En 2023, en France, la part de 25-34 ans sur TikTok est à 60 %, pendant que la part de 13-24 ans est à 23 %(3). TikTok devient donc une application tout public qui attire de plus en plus de Millenials.

3 raisons d’utiliser TikTok pour une entreprise

1. Bénéficier d’un potentiel viral important

Grâce à son algorithme basé sur l’intelligence artificielle, TikTok vise à fournir le meilleur contenu pour chaque individu. 56 % des utilisateurs disent que les annonces sur ce réseau les amènent à découvrir de nouveaux produits ou marques. De plus, 48 % sont intéressés par faire un achat sur ou depuis TikTok dans les 3 prochains mois(4).

2. Se différencier de ses concurrents

Cela par le biais du partage de vidéos à caractère spontané et authentique, les entreprises transmettent leur ADN, leur quotidien et renvoient une image accessible. Elles peuvent ainsi créer de l’engagement. Gastronomie, mode, cosmétique, tous les secteurs sont représentés sur TikTok.

3. Communiquer à moindre coût

L’investissement sur TikTok repose principalement sur le temps passé à créer du contenu. La créativité a particulièrement sa place sur ce réseau social. Il convient de sélectionner avec soin les musiques utilisées et de soigner l’esthétique des vidéos.

Quels peuvent être les inconvénients de TikTok pour une entreprise ? Tout d’abord, l’entreprise doit en comprendre et en maîtriser les codes. L’image de marque de l’entreprise est-elle en adéquation avec l’univers divertissant et amusant de l’application ? Par ailleurs, elle doit être en mesure de réaliser des vidéos de qualité et de publier régulièrement. Ces conditions peuvent entraîner une activité chronophage pour les collaborateurs. D’autre part, analyser l’environnement concurrentiel sur TikTok et créer du contenu toujours plus original pour atteindre une plus grande audience peut générer du stress. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant d’intégrer TikTok dans une stratégie de communication. Si celle-ci est bien pensée, il semble être un véritable canal de découverte où le divertissement rencontre le commerce.

En cas de freins quant à la présence sur ce réseau social, une entreprise peut faire appel à un professionnel externe pour l’accompagner dans une campagne « social media » et aborder sereinement sa communication sur TikTok.

(1) Digitad, (2) Médiamétrie, (3) Étude E-commerce Nation, (4) Chiffres TikTok France.