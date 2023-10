L’intérêt du géomarketing pour le développement des franchises

D’après la dernière enquête annuelle de la franchise, 93 % des franchiseurs ont ouvert au moins un point de vente en 2022. Et ce sont 14 points de vente en moyenne qui sont ouverts par an au global en franchise. Or, le développement en franchise nécessite une stratégie bien définie et efficace. Voici 4 points clés et quelques conseils pour mieux appréhender son développement grâce au géomarketing.

1° Construire sa stratégie d’expansion sur le territoire

Le succès d’une franchise dépend en grande partie de sa capacité à choisir les bons emplacements pour ses implantations. Le géomarketing intervient dès la phase de planification stratégique, en permettant aux franchiseurs de construire une stratégie d’expansion solide. L’utilisation de sites pilotes, d’études de zonification et de plans de développement détaillés permet de définir une feuille de route précise.

Le ou les sites pilotes aident à récupérer des données et des expériences qui seront très précieuses pour définir les critères de succès de l’enseigne. Ces critères se concentrent à la fois sur le profil du franchisé, la zone de chalandise et le local commercial. C’est en quelque sorte la recette magique qui fera fonctionner les prochaines implantations !

Une étude de zonification approfondie, basée sur des critères de succès spécifiques, évitera la cannibalisation entre les franchisés. Le géomarketing garantit ainsi une répartition équilibrée des points de vente, renforçant la présence de l’enseigne sur l’ensemble du territoire.

2° Développer son réseau de franchisés

Pouvoir visualiser le réseau existant sur une carte est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Le géomarketing offre cette capacité en permettant aux franchiseurs de voir rapidement quelles zones sont encore disponibles pour de futurs franchisés.

Cette vue d’ensemble facilite la prise de décision, renforçant ainsi la gestion du réseau de franchises. Côté recrutement, sélectionner les bons franchisés est une étape cruciale pour le succès d’une franchise. Le géomarketing intervient ici en aidant les franchiseurs à évaluer et centrer leurs recherches de candidats en fonction de la zone géographique qu’ils souhaitent exploiter. En effet, plus de 70 % des franchisés restent dans leur région d’origine. En sectorisant le territoire avec une étude de zonification, le franchiseur détermine les zones prioritaires de développement et peut ensuite mener ses recherches en local, en suivant cette priorisation des zones.

3° Optimiser les performances du réseau

Une fois le réseau en place, le géomarketing continue de jouer un rôle majeur. Grâce à la visualisation des données clients sur une carte, les franchiseurs peuvent suivre et mesurer la performance de chaque implantation. Cela leur permet d’ajuster leur stratégie et de prendre des décisions basées sur des données concrètes.

Le géomarketing aide également à identifier les zones les moins performantes et à comprendre les raisons derrière ces défis. Est-ce une question de profil de population, de mix produit, ou de marketing local ? Ces informations précieuses permettent d’optimiser les performances du réseau et d’apporter des améliorations ciblées.

4° Permettre aux franchisés d’avoir une stratégie locale

Le géomarketing ne profite pas seulement aux franchiseurs, il est également un atout majeur pour les franchisés. En leur fournissant des données précises sur la zone de chalandise, il leur permet d’adapter leur stratégie locale. Les franchisés peuvent ainsi personnaliser leurs offres, leur marketing, et leur gestion des opérations en fonction des caractéristiques spécifiques de leur emplacement.

Les données géographiques permettent aux franchisés de mieux comprendre les habitudes de leurs clients, d’optimiser leur marketing local, et d’ajuster leur offre de produits ou de services en fonction des besoins locaux. Cela se traduit par une rentabilité accrue et une croissance plus rapide, renforçant ainsi la viabilité et la compétitivité de chaque implantation.

En conclusion, le géomarketing est devenu un outil indispensable pour le développement des franchises. Il apporte une dimension stratégique essentielle en aidant à construire une stratégie d’expansion solide, en optimisant les performances du réseau, et en donnant aux franchisés les moyens de réussir dans leurs zones de chalandise spécifiques. En utilisant intelligemment le géomarketing, les franchiseurs peuvent renforcer leur présence sur le marché et offrir une expérience client exceptionnelle à l’échelle locale.