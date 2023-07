Nouvelle franchise de rénovation à Thiais (94)

C’est à Thiais dans le département du Val-de-Marne (94) qu’une nouvelle entreprise de rénovation ouvre ses portes avec Avenir Rénovations. À la tête de cette agence, un nouvel entrepreneur nommé Mickael Sousa a souhaité se challenger et vivre une nouvelle aventure avec Avenir Rénovations. Découvrez son parcours et ses objectifs à travers cette interview.

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?

J’ai débuté mon parcours professionnel en étant conducteur de travaux pendant presque 14 ans. J’ai pu évoluer au sein de diverses entreprises, notamment en pilotant plusieurs chantiers d’envergure d’une valeur de 20 à 30 millions d’euros.

J’ai toujours souhaité être indépendant et avoir ma propre entreprise de bâtiment. J’apprécie le fait qu’en étant entrepreneur, nous sommes autonomes et nous pouvons gérer nos chantiers et planning comme nous le souhaitons.

Aujourd’hui, si je décide de me lancer en tant qu’entrepreneur c’est avant tout parce que je me sens prêt et que je suis persuadé d’avoir acquis suffisamment d’expérience pour réaliser ce projet qui me tient à cœur.

J’ai connu Avenir Rénovations via les réseaux sociaux. Le fait qu’Avenir Rénovations soit un réseau de franchise m’a plu car c’est toujours bien d’être soutenu et aidé par un réseau pour lancer son entreprise.

Qu’est-ce qui t’a plu dans le modèle d’Avenir Rénovations ?

Ce qui m’a plu avec Avenir Rénovations c’est le concept de la rénovation tous corps d’état avec un interlocuteur unique dédié aux clients.

J’apprécie le fait d’avoir toutes les casquettes d’un entrepreneur avec Avenir Rénovations.

De plus, le logiciel métier est maniable et très complet pour réaliser les devis avec rapidité.

J’ai vraiment hâte de me lancer pleinement dans l’aventure Avenir Rénovations en tant que franchisé à Thiais (94).

Qu’as-tu pensé de la formation initiale proposée par le réseau ?

La formation initiale est très pertinente. J’avais peur des 2 semaines “studieuses” et finalement, les intervenants sont géniaux. J’ai appris beaucoup de choses et il y a eu beaucoup d’échanges.