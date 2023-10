Préservation du Patrimoine Énergie : franchiser pour mieux rénover !

Comme le rappelle Sébastien Vernay, directeur général et associé de l’enseigne Préservation du Patrimoine Énergie : “Chez nous, c’est la rénovation de l’habitat, tous corps d’état !”. Une histoire qui débute en 2018 pour la marque, d’abord autour d’une politique succursaliste, avant que la direction ne prenne le virage de la franchise en 2022 pour donner encore plus d’écho à ses services : l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques, pompes à chaleur et ballons thermodynamiques chez les particuliers. Soit un large vivier de prospects pour l’enseigne, considérant l’étendue du parc de logements à rénover sur le territoire et le fait que certains foyers utilisent encore des chaudières à fioul ou des appareils listés comme obsolètes et trop énergivores.

Et ce, à l’aube des échéances de la loi climat imposées par le gouvernement qui créent un contexte favorable aux investissements dans ce type de dispositifs. Mais derrière aussi pour PPE, l’ambition de dynamiser la filière, encore très représentée par des artisans indépendants. Car comme le note Sébastien Vernay, dont l’enseigne évolue au sein du groupe multimarques Athome (170 unités pour les trois marques du groupe qui devrait atteindre plus de 6 millions d’euros de parts de marché d’ici fin 2023), “le marché est on ne peut plus porteur.”

Professionnaliser le savoir-faire

“Nous voulions, par le système de la franchise, permettre à des entrepreneurs d’accéder plus facilement à ce métier, qui est très surveillé par l’État, et nécessite des qualifications drastiques pour exercer. Il y a ainsi des barrières dès l’entrée. Nous permettons à nos franchisés d’accéder à un savoir-faire en à peine deux mois, de la date de signature du contrat au démarrage de l’activité, avec une garantie décennale et une certification RGE. Quand il faudrait attendre 7 ou 8 mois de négociations pour avoir cette assurance et 6 ou 7 mois pour cette certification, en tant qu’indépendant”, détaille le dirigeant, dont les 22 partenaires sont principalement installés dans l’Ouest, le Sud-Est et l’Île-de-France.

Néanmoins, “il faut déjà connaître le monde du bâtiment ou de la vente aux particuliers pour rejoindre PPE. Mais une fois son réseau local créé et sa première activité rentabilisée, il est possible d’ouvrir sa seconde agence, 12 mois seulement après sa première ouverture. En mettant une option sur un second département par exemple, et en ouvrant avec un associé limitrophe”, prévient la direction. Autre possibilité : accéder à la multi-franchise pour jouer sur la complémentarité des différents concepts.

À lire aussi Le groupe Tous Pour Toit franchise sa marque À Ciel Ouvert

La force d’un groupe

“Non seulement le modèle est éprouvé par PPE et nous évite des erreurs de chantiers, mais l’on bénéficie aussi de sa force de frappe quand de nombreux entrepreneurs indépendants se font rattraper par des grands groupes. Et puis, cette certification NF Habitat, (qui est un gage de confiance vis-à-vis du client), nous ne sommes pas nombreux à l’avoir sur le secteur. Enfin, étant donné que je m’apprête à ouvrir une agence Préservation du Patrimoine cette fois, et avec un associé, je vais pouvoir faire des renvois de clients inter-agences, leur proposer une estimation chiffrée pour une éventuelle rénovation globale de leur habitat”, explique ainsi Nels Van Der Donck, franchisé à La Rochelle depuis 2022. Et ce, alors qu’à des kilomètres de là, Julien Vincendeau, électricien de formation puis responsable franchise au sein du réseau, a franchi le pas en 2022 à Plerneuf (22) aux côtés, lui aussi, d’un partenaire “qui a déjà 4 franchises au sein du groupe Athome”.