RP Green, une franchise pour un immobilier plus vert

Lancée en 2020, RP Green est la première franchise immobilière éco-responsable. Avant tout centrée sur l’humain, l’enseigne, créée par Yohann Fievet, veut se lancer dans toute la France.

Avec 25 ans d’expérience, Yohann Fievet connaît bien le fonctionnement des agences immobilières. Considérées comme des “machines à fric” par le franchiseur, ce dernier ambitionne ainsi de monter un concept fort et engagé qui casse ces clichés. Appelé RP Green, le réseau aspire à mettre l’expérience client au cœur du projet mais également l’écologie. Dans ce sens, il s’agit de la première franchise immobilière éco-responsable. Pour respecter l’ADN et l’identité du projet, Yohann Fievet a décidé de supprimer les affiches vitrines et les écrans lumineux. “Nous avons créé les premières bannières en coton bio, tissées et confectionnées en France, 100% écoresponsables et recyclables, remplaçant les habituels panneaux pétrosourcés. Nous les avons développées avec des partenaires du Nord de la France, spécialistes du lin et du coton bio”, explique le fondateur du réseau. L’utilisation du papier est également supprimée, de ce fait ce sont entre 500 000 et 1 000 000 de flyers en moins d’économisés. Et l’ensemble des papiers administratifs, se fait en dématérialisé.

Une balade au vert

Pour continuer sur cet aspect écologique mais aussi humain, les voitures sont également supprimées pour faire place aux vélos, aux trottinettes ou simplement à la marche à pied. “Avec notre flotte de vélos électriques français Angell mise à la disposition de nos clients, nous sommes fiers d’avoir instauré les premières visites immobilières à faible impact écologique, tout en garantissant un maximum de plaisir”, indique Yohann Fievet. Et ce dernier de continuer : “Quoi de mieux en effet pour un futur acquéreur que de découvrir la ville en flânant, en prenant le temps de l’appréhender différemment, en allant voir les écoles et les commerçants !” Une fois à l’intérieur des agences, un mur végétal est installé. L’objectif est à la fois de rappeler ce côté green, comme de profiter du procédé de la luminescence végétale qui permet au panneau de s’illuminer une fois la nuit tombée.

À lire aussi Bail commercial : Comprendre la révision triennale

RP Green Association

Pour les futurs franchisés, les droits d’entrée sont de 20 000 euros accompagnés d’une redevance de 5 %. Au total, l’investissement global est de 50 000 euros. Afin d’avoir un impact encore plus fort dans ces valeurs, le fondateur de l’enseigne a aussi créé une association. Grâce à cette dernière, il soutient la protection de l’environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, la sauvegarde d’espèces animales menacées et l’assistance aux personnes sans abri ou en situation de précarité. Pour cela, chaque franchisé reverse 5 % de son chiffre d’affaires. L’objectif pour le dirigeant désormais, est d’ouvrir une vingtaine de RP Green en un an, afin d’augmenter la cagnotte. “Mon but est d’avoir le plus possible d’agences pour avoir le plus d’argent pour l’association et ainsi aider le plus de monde possible”, explique Yohann Fievet. Ce dernier, veut d’ailleurs servir d’exemple sur l’écologie. “Je ne protège pas mon concept car je veux qu’on me copie”.