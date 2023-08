Une nouvelle pizzeria Basilic & Co ouvre ses portes à Blois (41)

Un coup de coeur pour les produits Basilic & Co

Originaire de Blois, Jimmy Froufe se lance rapidement dans le monde du travail avec un BTS assistant gestion PME-PMI en poche. Il débute sa carrière professionnelle en tant qu’employé polyvalent dans la restauration rapide en boulangerie, au sein du réseau Patapain. Cette expérience lui permettra d’évoluer jusqu’à devenir directeur adjoint du point de vente de Saint-Gervais-la-Forêt pendant 2 ans. Après un parcours de formation interne de 30 mois, le réseau Patapain lui demande de prendre la direction de 2 points vente. Une belle opportunité pour Jimmy Froufe mais il a d’autres projets. En effet, il découvre par hasard, durant ses vacances, l’enseigne Basilic & Co.

« Nous nous sommes fait livrer des pizzas et là j’ai été scotché par le goût ! ».

Au même moment, son père, entrepreneur dans le bâtiment revend son affaire et permet à Jimmy de réaliser son projet entrepreneurial. « J’avais les fonds, l’expérience, je voulais travailler avec des produits que j’aime. ». Jimmy ne souhaite pas rechercher une autre enseigne, il est décidé à s’engager aux côtés du réseau Basilic & Co. Pour y parvenir, il remplit un questionnaire en ligne sur un site spécialisé dans le domaine de la franchise et postule ! Sa candidature est validée, les rendez-vous s’enchaînent jusqu’à la « journée découverte » avec le fondateur et dirigeant du réseau Laurent Bassi, le 13 avril 2022, au siège à Châteauneuf-sur-Isère. Les échanges aboutissent à une décision finale positive et le 31 août 2022, Jimmy entame les visites sur Blois pour dénicher un local répondant aux exigences de Basilic & Co.

Une enseigne connectée à la nature

C’est ainsi que va naître son premier restaurant, après plusieurs semaines de travaux à Blois. 180 m2 pouvant accueillir 54 personnes en salle. « Nous sommes entourés d’une université, du tribunal de commerce, d’une bibliothèque, d’un cinéma d’auteurs…C’est un quartier très vivant ! ». Jimmy a également constitué son équipe, 6 personnes travaillent avec lui dont 3 anciens collaborateurs qui ont souhaité le retrouver pour cette nouvelle aventure.

« Chez Basilic & Co c’est l’humain qui prime. Pour réussir dans ce métier il faut être passionné avant tout. »



Dans ce nouveau lieu chaleureux où la décoration reprend les codes des racines montagnardes de l’enseigne, Jimmy Froufe et son équipe proposent à la carte, des pizzas réalisées avec des produits emblématiques. Cet été la région Alsace-Lorraine est à l’honneur avec des recettes comme la 3 fromages de Lorraine (Sauce tomate bio, mozzarella française, munster AOP, brie de Meaux AOP, Carré du Père Antoine et ciboulette fraîche) ou encore la Munster (Sauce tomate bio, mozzarella française, munster AOP, bâton lorrain fumé à l’ail des ours et cébette fraîche).

« Deux fois par an, l’enseigne revisite sa carte, explorant à chaque fois un terroir nouveau et faisant appel à des producteurs passionnés. En octobre les Blésois découvriront une nouvelle région à travers la carte Automne-Hiver. Nous proposons aussi des salades et des pizzettes individuelles, faciles à transporter et également servies sur place, avec de la salade. Mais également, des recettes régionales classiques, comme la 4 fromages des Alpes, qui sont quant à elles proposées toute l’année. »