Augustin et Mariette à la conquête de candidatsau Forum Franchise de Lyon.

Deux enseignes complémentaires sur un même territoire : une stratégie unique dans le secteur.

Les français ont toujours été attachés au pain. Avec 1 boulangerie pour 1 800 habitants, ils privilégient de nos jours la qualité et l'originalité plutôt que la quantité. Par le biais des enseignes Augustin et Mariette, l'objectif du Groupe BC-CAP est de répondre à toutes les demandes des consommateurs, sur un même territoire, avec un positionnement complémentaire et attractif. Cette stratégie est unique dans le secteur. Il s'agit de renforcer la présence des 2 marques au sein de grandes villes comme Lyon ou Clermont-Ferrand, en se développant en escargot. Pas moins de 9 points de vente ont déjà ouverts leurs portes dans la région. C'est un appui considérable pour poursuivre le maillage territorial et maintenir la proximité avec les consommateurs.

Augustin propose une expérience chaleureuse et unique autour de la boulangerie tant contemporaine qu’ancrée dans la tradition : l’excellence à la française. L’enseigne propose à ses clients de beaux produits de qualité, quotidiennement, dans une relation de proximité et de confiance.

Mariette c’est la boulangerie-pâtisserie familiale qui mixe parfaitement qualité de la tradition, dynamisme et modernité. Son savoir-faire repose sur des recettes originales et des produits innovants pour répondre aux nouvelles tendances de consommation.

Les 2 enseignes créent et proposent à la vente des produits de qualité pour chaque moment de la journée. Avec pas moins de 50 références de pains façonnés et cuits sur place, conventionnel, bio ou veggie et un approvisionnement en circuits courts, des cartes gourmandes aussi bien classiques qu’originales sont élaborées au fil des saisons.

« Nous invitons les candidats curieux et motivés de la région à venir découvrir notre offre, nos

valeurs et notre façon de travailler. C’est avec plaisir que toute l’équipe les renseignera et

répondra à leurs questions. Que ce soit avant, pendant ou après une ouverture, notre

accompagnement est complet et sur le long terme afin de donner à nos partenaires à la franchise tous les atouts pour une pleine réussite. L’objectif de cette journée de rencontres est de faire la promotion de notre modèle et de convaincre de ses nombreux avantages que ce soit pour l’une ou les deux enseignes » Boris CALLE, fondateur et Dirigeant du Groupe BC-CAP.

Une âme de commerçant, le goût de la proximité et un ancrage local.

« Nous nous intéressons à divers profils : des candidats issus du secteur ou non, de futurs partenaires

spécialisés pour la multi-franchise. Nous cherchons avant tout des personnes ayant une âme de commerçant, le goût de la proximité et un ancrage local. La relation client est très importante dans notre

métier car le pain est un achat quotidien et le consommateur entretient une relation particulière avec

son boulanger, basée sur la fidélité : il faut donc que le futur franchisé ait une appétence particulière pour

ce produit. Parmi nos points forts, il y a bien entendu notre stratégie, avantageuse pour

de futurs franchisés. Dans un contexte quelques peu chahuté, notre modèle se veut rassurant

et sécurisant. Nous sommes en capacité de nous adapter, d’innover, de donner à nos

candidats les moyens de répondre aux besoins en constante évolution du marché » complète

Régis HALBERT, Directeur Développement du Groupe BC-CAP. En effet, le Groupe dispose d’un outil industriel de production unique sur le marché, permettant la fabrication des produits sur une ligne de panification 100% automatisée. En complément, un atelier élabore une large gamme de pâtisseries.Ainsi, c’est une mise en oeuvre innovante, simple et efficace qui est proposée en boutique pour un résultat identique à la méthode artisanale. Une formation initiale de 3 mois sera proposée aux candidats puis en immersion dans l’un des points de vente de la région. Du démarrage des travaux à l’opérationnel sur le point de vente ou l’administratif, le soutien des équipes perdurera après l’ouverture.

