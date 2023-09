JouéClub renforce ses actions RSE

Dans quelques semaines, JouéClub va entrer dans sa période la plus importante : Noël. Mais avant cela, l’année 2023 est marquée pour l’enseigne par ses actions RSE. En effet, le réseau a lancé son programme “Réunir par le jeu” et travaille ainsi sur des actions responsables, inclusives et solidaires. Depuis mars 2023, JouéClub a aussi développé un nouveau service : le Troc O’ Joué. L’idée est simple : échanger des jouets d’occasion contre des bons d’achats et ainsi permettre de donner une nouvelle vie aux jouets. Une fierté pour Jacques Baudoz, Président Directeur Général de JouéClub : “Nous sommes fiers d’avoir déployé ce service dans plus de 100 magasins, ce qui fait de JouéClub le principal acteur de l’économie circulaire du marché du jouet”. Toujours dans cette optique de donner une seconde vie aux jouets et dans le cadre d’un partenariat avec l’éco-organisme Ecomaison, JouéClub devient un centre de collecte afin de déposer des jouets usagés afin de les recycler.

Lutter pour l’inclusivité

Autre engagement fort : favoriser l’inclusion sociale. Dans ce sens, JouéClub a mis en place, le mardi de 16h à 18h, une plage horaire sonore spéciale pour le bien-être des enfants en situation de handicap. Toujours concernant ce dernier, l’enseigne dispense d’une formation sur le handicap à ses collaborateurs. L’idée est d’aider les vendeurs à mieux proposer, conseiller et valoriser des jeux et jouets adaptés aux différents handicaps.

“Notre objectif est de promouvoir l’empathie, la tolérance et le respect” Jacques Baudoz, Président Directeur général de JouéClub

Et de poursuivre : “Le jeu permet aussi le développement et l’épanouissement des enfants, tout autant que l’éveil et le divertissement des personnes âgées.” Pour cette catégorie, JouéClub a lancé une gamme de jeux de société spéciale pour les personnes âgées. Appelée “Nom d’un pion”, cette marque exclusive comprend cinq jeux traditionnels comme le jeu de dames, le jeu d’échecs, les dominos, le sudoku et le jeu du loto.

Garantir l’accès aux jouets

En plus de toutes ces actions, l’enseigne est partenaire de l’AFM Téléthon : “Nous apportons également un soutien au niveau local : la grande fête du Téléthon trouve écho dans tous nos magasins JouéClub grâce à des opérations menées en collaboration avec les coordinations locales, telles que l’emballage de cadeaux” explique l’enseigne. Enfin, elle s’implique également dans les associations locales afin de garantir l’accès au jeu et aux jouets à tous les enfants.