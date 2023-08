Rentrée : les comportements d’achat des Français face à l’inflation

Bonne nouvelle : depuis juin dernier, la part des Français affichant un état d’esprit positif a augmenté de 7 points, soit 16 points de plus qu’en mars 2023, et pointe aujourd’hui à 33 %. Cependant, cette forte hausse ne se reflète pas dans la perception qu’ils ont de leur pouvoir d’achat. Et pour cause, la part des Français déclarant que ce dernier leur permet de financer leurs dépenses jusqu’à la fin du mois reste stable (70 %). Pour y remédier, 79 % des répondants feront évoluer leurs comportements d’achat dans les semaines à venir. Parmi les stratégies mises en place, on retrouve le fait d’être attentif au prix (39 %), la recherche de promotions (30 %) ou encore le choix des marques de distributeurs (22 %).

Privilégier certaines enseignes

Si pour 73 % des Français, les prix augmentent sur les achats alimentaires, ils sont même 55 % à préciser que les prix augmentent beaucoup. Concernant les achats contraints (logement, emprunt, charges, transports, …), 76 % des répondants témoignent de la hausse des prix. Afin de faire baisser la facture, 28 % comptent réduire leurs consommations d’énergie (gaz, électricité, …). En plus des dépenses quotidiennes, les dépenses dues à la rentrée font grimper les frais. Pour l’occasion, deux tiers des foyers ont prévu un budget de 324 euros en moyenne.

« Les hypermarchés, qui multiplient les opérations commerciales spéciales rentrée, sont particulièrement plébiscités par les Français. » Laurent Landel, Président de Bonial

Afin de réaliser les courses pour la rentrée, 36 % des répondants le font dans un seul magasin et 45 % prévoient de le faire à différents endroits. En effet, sur cet aspect les Français privilégient E.Leclerc à 26 % ainsi que Carrefour à 19 %. En revanche, concernant l’alimentation, les consommateurs ont désigné E.Leclerc et Lidl comme enseignes alimentaires aidant à l’amélioration du pouvoir d’achat avec une note de 6,7 sur 10. Sur le podium, on retrouve Aldi avec 6,1 et Carrefour avec 6,0. Sur le même critère, mais cette fois-ci concernant les enseignes non-alimentaires, Action se classe en tête avec une note de 7,1 sur 10 suivi d’Amazon avec 6,8 et Décathlon ainsi que Kiabi avec 6,2.