Les sites commerciaux en croissance grâce aux divertissements et aux produits culturels

Centraux dans la stratégie des enseignes se développant en franchise, les sites commerciaux connaissent une forte croissance en France, révèle une nouvelle étude publiée par la Fact.

La Fédérations des Acteurs du Commerce dans les Territoire (Fact) a publié le 12 juillet, dans son dernier rapport, les indicateurs de fréquentation et de chiffres d’affaires des sites commerciaux français, qui permettent en outre d’identifier les tendances d’activité.

Au premier semestre 2023, une forte hausse de la fréquentation et du chiffre d’affaires de l’ensemble des sites commerciaux a été observée par la Fact – ex Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) – qui comprend désormais dans son champs d’étude : les centres commerciaux, les zones commerciales et les centres-villes. De plus, à l’exception du secteur de l’équipement de la personne, tous les secteurs d’activité sont en progression en termes de chiffre d’affaires à l’échelle nationale.

En outre, contrairement à ce qui était attendu, l’impact des révoltes urbaines n’a eu que des « conséquences très ponctuelles et limitées aux zones commerciales qui ont fait l’objet d’incidences » annonce la Fact. Et malgré un départ des soldes tardif cette année, avec un décalage d’une semaine, le second week-end des soldes marque un fort rattrapage de la fréquentation avec une hausse de flux de +7,2 %.

Centres commerciaux

Sur ce premier semestre 2023, la fréquentation des centres commerciaux a progressé de 3,7 % en glissement annuel, avec une hausse régulière tous les mois. Dans les détails, cette fréquentation a été plus marquée dans les centres commerciaux de centre-ville qui progressent de +9 %, bien que toutes les régions métropolitaines connaissent une hausse, avec en tête l’Île-de-France qui enregistre une progression de +6,5 %.

Avec plus de 150 points de vente sur le territoire, les centres commerciaux supra-régionaux (comme La Part-Dieu à Lyon et Les Quatre Temps à Puteaux, plus grands centres commerciaux de France) « surperforment » annonce la Fédération, avec une hausse de la fréquentation de +6,6 %.

De janvier à fin mai, le chiffre d’affaires des magasins et enseignes des centres commerciaux ont été également en hausse avec une croissance de +5,2 %, une hausse qui va de pair avec les dépenses de consommation des Français qui ont progressé de +3,3 %. Cependant, des disparités existent entre les différents d’activités.

L’excellente performance des cinémas, a tiré vers le haut le secteur du divertissement (+35,2 %). Il en est de même pour le secteur de la culture/cadeau/loisirs en hausse de +5,9 %, mais surtout porté par les résultats des produits culturels qui culminent à 24 %, suivis de près par les articles de sport (+14%). La restauration performe toujours aussi bien avec 13,5 % de croissance, de même que la cosmétique et la santé (+2,5 %).

Deux secteurs sont à l’inverse en léger recul. En pleine période de crises avec des fermetures successives de magasins, le secteur de l’équipement de la personne recule lui de son côté de -0,7 %. De même pour l’équipement de la maison qui a vécu une croissance exceptionnelle en 2021 (+14 %, Ipea) : le premier semestre 2023 annonce une période d’atterrissage avec seulement +0,3 % de croissance.

Centres-villes et zones périphériques

Dans les centres-villes, la fréquentation a augmenté fortement à +11,2% au premier semestre 2023, après une année 2022 déjà en croissance de +6,8%. Selon la Fact, les villes des Hauts-de-France se distinguent avec une hausse de +16,2%. Enfin, la fréquentation des zones commerciales situées en périphérie des villes connait également une hausse très marquée de +9,1%, avec des performances comparables dans toutes les régions métropolitaines. Cette hausse fait suite à un bond de +23,1% en 2022.

« Nous venons d’achever un semestre positif pour la fréquentation et l’activité des lieux de commerce, avec des hausses observées sur l’ensemble des sites commerciaux et sur l’ensemble des territoires ! C’est une bonne nouvelle car ce dynamisme montre tout d’abord que les commerces continuent de séduire les Français qui prennent un réel plaisir à les fréquenter » , déclare dans un communiqué Christophe Noël, délégué général de la Fact.