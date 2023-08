Rachat de Pomme de Pain : « Notre prisme de développement est et restera la franchise »

Sous le giron du groupe InVivo depuis 2021, l’enseigne Pomme de Pain vient d’être rachetée par sa direction et notamment par le directeur général, Nicolas Papageorgopoulos. Pour ce dernier, le rachat de la marque est avant tout un moyen de protéger Pomme de Pain : “Je voyais l’avancée de Pomme de Pain dans des écosystèmes de plus en plus importants et il était évident que le groupe ne s’inscrivait pas dans ces écosystèmes”, explique Nicolas Papageorgopoulos. Il est donc entré dans le capital de Pomme de Pain accompagné de trois membres de l’ancienne direction, à savoir Audrey Dauphin, Anne Gravé et Olivier Hays. Ils occuperont désormais respectivement les postes de Directrice administrative et financière ; Directrice marketing et communication et Directeur des opérations. « Nous sommes tous les quatre très enthousiastes à l’idée de reprendre une marque ayant acquis une telle notoriété. Nous travaillons depuis 3 ans au sein de l’enseigne à la conduite du changement et à fixer un cap de conquête et de croissance », ajoute Nicolas Papageorgopoulos.

Le nouveau concept comme coup de boost

Aujourd’hui, la concurrence est de plus en plus forte et de nombreuses enseignes de mono produit se sont installées sur le territoire. En partant de ce constat, la marque a pris un virage en passant d’une dynamique de création à une dynamique de gestion de coût : “On s’est retrouvé avec un concept désuet et souvent en décalage avec l’attente des consommateurs”, précise Nicolas Papageorgopoulos. L’objectif est désormais de convaincre les franchisés qu’il y a un concept plus vertueux : il a été mis en place à Boulogne-Billancourt (92) pour le tester.

“Le nouveau concept génère de plus en plus de questions et de candidatures, donc évidemment, on est ravi” Nicolas Papageorgopoulos

Pour rappel, le nouveau format intitulé ‘Nouvelle Génération’ a pour but de rajeunir les codes de l’enseigne. “L’idée, c’est de continuer à servir les clients historiques de l’enseigne, tout en allant conquérir ceux de la nouvelle génération, dite Gen Z. Et de faire des restaurants des lieux instagrammables avec de la couleur et plus de visuels sur les murs” comme nous l’avait expliqué, plus tôt dans l’été, le directeur général. Si, au total, Pomme de Pain représente 108 points de vente, la marque ne compte pas s’arrêter là. En effet, l’enseigne espère ouvrir 120 points de vente supplémentaires afin de mailler tout le territoire. Une opération qui ne devrait pas nécessiter d’autres actionnaires et se réaliser grâce à la franchise. « Notre prisme de développement est et restera la franchise. Cependant on ne s’interdit pas de lever des fonds pour accélérer en propre », conclut le directeur général de l’enseigne aux 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.