Augustin et Mariette : “Nous avons pour objectif d’ouvrir 10 franchises par an”

Pouvez-vous nous raconter vos débuts ?

Boris Calle. Après une carrière de cavalier professionnel, j’ai ouvert ma première boutique Augustin en 2007, à Cesson-Sévigné (35). Mon concept reposait sur une offre variée et atypique à l’époque de pain au levain vendu au poids avec un positionnement moyen/haut de gamme. Le succès a rapidement été au rendez-vous, et j’en ai ouvert une deuxième six mois plus tard. En 2010, j’ai acheté un bâtiment pour produire sur un même site tous les pâtons frais livrés aux différents points de vente qui ont progressivement ouvert en Bretagne. Mon équipe a ainsi mis au point un outil industriel permettant la fabrication de petites séries sur une ligne de panification 100 % automatisée afin de développer l’activité. En complément, un atelier de fabrication semi-industriel élabore la gamme de pâtisseries.

Vous avez déménagé dans un site de 6 500 m² en 2016…

B.C. Oui, tout à fait, cette ancienne usine héberge depuis notre siège, mais aussi notre laboratoire de production. C’est la pierre angulaire de notre stratégie de développement. Le procédé industriel et le modèle économique ont ainsi été validés, le maillage régional s’est poursuivi. Nous sommes en effet passés de 7 boutiques en 2015, à 14 en 2019, dont 2 en franchise. Nous avons également signé les premiers contrats B2B avec des distributeurs nationaux de l’agroalimentaire, de la restauration et de la grande distribution. Cette maîtrise de l’amont nous permet d’être réactifs, flexibles et différenciants.

Pourquoi avoir ensuite misé sur une stratégie de rachats ?

B.C. Avec l’appui d’un fonds d’investissement (Naxicap), nous avons racheté les réseaux New Bakery, Saint Honoré et Moulin de Païou en 2021. Ces acquisitions nous ont permis de nous implanter en région Rhône-Alpes, dans les départements du Puy-de-Dôme et du Haut-Rhin. Nous avons ainsi doublé notre parc de magasins, notamment avec une nouvelle enseigne : Mariette, à l’esprit convivial et familial. Cela nous permet de répondre à toutes les demandes sur un même territoire avec un positionnement complémentaire, ainsi que des zones de chalandise différentes.

Comment votre réseau fait-il aujourd’hui face à l’inflation ?

B.C. Grâce à notre outil de production concentré, nous sommes en mesure de maîtriser nos prix. Nous privilégions aussi un approvisionnement en circuits courts pour répondre aux exigences des clients et aux enjeux actuels. Nos farines sont par exemple 100 % françaises. Nous aimons nouer des relations durables et de proximité avec nos fournisseurs. Nous avons par ailleurs rogné sur nos marges pour les produits livrés aux enseignes du groupe. On a également modifié certaines recettes pour faire face aux augmentations des prix de certaines matières premières comme le beurre. C’est tout l’intérêt de pouvoir réagir rapidement grâce à notre production internalisée, nous ne dépendons pas des industriels et nos franchisés bénéficient de la force du groupe.

Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ?

B.C. Dans un contexte économique chahuté, des opportunités sont à saisir sur le marché. BC-CAP a pour objectif d’ouvrir 10 franchises et 10 succursales par an (Augustin et/ou Mariette). 10 ouvertures sont par exemple en cours dans le Grand Est. Nous souhaitons aussi nous renforcer aux alentours de Lyon et Clermont-Ferrand, en nous développant en escargot autour de ces villes. L’équipe reste également en veille sur les opportunités de croissance externe. Côté offre de produits, nous avons 50 références de pains, du bio et du veggie. Nous étudions plusieurs axes comme le snacking et la vente en ligne pour nous différencier sur ce marché très concurrentiel. Nous avons une vraie culture d’innovation et de R&D, nous aimons sortir de notre zone de confort.

Recherchez-vous des profils de candidats particuliers ?

B.C. Nous sommes à la recherche de profils multiples : des candidats issus du secteur ou non, des profils spécialisés pour la multi-franchise. Nous cherchons avant tout des personnes ayant une âme de commerçant, le goût de la proximité et un ancrage local. Que ce soit avant, pendant ou après l’ouverture, notre accompagnement est complet et sur le long terme afin de donner aux candidats à la franchise tous les atouts pour une pleine réussite. Nous leur proposons une formation initiale (sur l’hygiène, les commandes d’achats, l’organisation des inventaires, les outils de SIRH, etc.) de 3 mois, au siège et en immersion dans un magasin, puis sommes à leurs côtés pour les travaux du point de vente et continuons de les soutenir dans l’opérationnel ou encore l’administratif après l’ouverture. Concernant l’international et les Outre-mer, des discussions sont en cours, nous sommes à la recherche de partenaires en master franchise en capacité de se développer sur leur territoire, en priorité sur le marché européen, notamment autour de l’arc méditerranéen.

À lire aussi Le marché du végétarien et du vegan, nouvel eldorado de la franchise ?

Crédit photo : Alexandre Alloul