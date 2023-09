Marché du bio : Après la tempête, une reprise en 2024 ?

Mis en difficulté par l’inflation, le secteur du bio est en crise. Le circuit des magasins spécialisés bio a été particulièrement impacté, avec près de 200 fermetures et une chute de la fréquentation. Dans les circuits de distribution classiques, la part des produits alimentaires biologiques dans le panier de courses des Français est passée de 6,4 % à 6 % en 2022, selon des chiffres de l’Agence bio, l’agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. À titre de comparaison, cette part atteint les 10 % au Danemark, en Autriche ou encore en Suisse.

Signaux positifs à surveiller

Certains facteurs annoncent toutefois une timide reprise du marché. Après un repli de plus de 4 % en 2022, l’année 2023 est en “quasi-stagnation” annonce l’institut d’études Xerfi. Celui-ci devrait même connaître une croissance de 2 % en 2024 pour atteindre 12,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

En grande et moyenne surface, la décroissance volume des produits de grande consommation bio s’accentue (-13,3 %), mais les marques spécialistes et les marques de distributeurs gagnent des positions (+0,7 pt – +1,2 pt) annonce la Maison Bio, fédération regroupant plus de 10 000 entreprises des filières biologiques.

Sur le marché des magasins spécialisés bio, la baisse de chiffre d’affaires est moindre qu’en 2022. Ainsi, la décroissance de la baisse des ventes atteint un plateau depuis 3 mois (+1,6 % en juillet) avec des ventes de fruits et légumes en hausse depuis mars (+2 % à 6 %). La baisse des volumes est quant à elle moins élevée qu’en GMS. La reprise de l’expansion de ce marché est en cours de mise en œuvre et devrait atteindre 4 milliards d’euros.

“Une famille de 4 personnes peut convertir 20 % de sa consommation en bio pour le prix d’une cigarette par jour”, a déclaré Philippe Laratte, vice-président de La Maison de la Bio. Alors que la prochaine édition du salon Natexpo approche à grands pas, du 22 au 24 octobre à Paris, plusieurs de leviers d’optimisation de la performance du bio ont été présentés.

Être à l’écoute du consommateur

Tout d’abord, le marché de la restauration hors domicile, qui totalise 250 000 des 375 000 points de vente bio en France pour près de 700 millions d’euros. Actuellement, les achats bio ne représentent que 7 % du total des achats pour la restauration collective, contre 20 % prévus dans le cadre de la loi dite « Egalim ». Mais aussi la vente directe, qui représente désormais 13 % de parts de marché, avec de nouvelles installations en bio en maraîchage pour les circuits courts (environ 1 hectare) depuis janvier 2023.

“Il faut regarder du côté du consommateur. C’est sur cela que tout le monde investit, avec les moyens disponibles. Innovations packaging, produits, méthodes… Il faut arriver à mesurer et à anticiper l’attitude du consommateur” Philippe Laratte, sur des études consommateurs devenues plus courantes chez les producteurs et les distributeurs.

La donne a changé, avec plusieurs tendances ont été identifiées par la Maison Bio. Depuis plusieurs années, le local a le vent en poupe chez toutes les générations. Micro-brasserie, micro-fermes, micro-laiteries…. La mise en avant du terroir et l’ultra local sont devenus décisifs dans les choix d’achats des consommateurs. La tendance de l’économie circulaire prend également de l’ampleur, avec des packagings désormais pensés pour être réutilisables, consignés ou de nouveau remplis : le solide gagne aussi du terrain au rayon beauté où les gammes de produits disponibles sous ce format s’élargissent.

Des tendances et innovations dans le marché du bio que le salon Natexpo 2023 abordera lors de 200 conférences et 7 forums thématiques. Plus de 2 500 exposants, dont 25 % d’internationaux, et 18 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.