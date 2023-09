Qui est Atacadão, le discounter brésilien qui débarque bientôt en France ?

Un géant du discount débarque sur marché français. Atacadão, discounter brésilien, va ouvrir son premier point de vente en France. Dans son “Plan stratégique 2026”, le groupe Carrefour dévoilait fin 2022 sa volonté d’y déployer l’enseigne “pour s’adapter au contexte au contexte économique”, avec la ville de Sevran qui était d’abord pressentie comme premier site d’implantation.

Ce sera finalement l’hypermarché du centre commercial O’Parinor (Aulnay-Sous-Bois) qui sera transformé en Atacadão d’ici la fin de l’année. Le nouveau magasin devrait rester sous gestion du franchisé LabelVie (filiale de Retail holding), qui opère déjà des magasins Atacadão au Maroc.

Achat en gros

Mais Atacadão, qu’est-ce que c’est exactement ? Cash and carry à destination des particuliers et des professionnels, ces magasins n’ont pas l’allure de supermarchés mais d’entrepôts gigantesques – jusqu’à 15 000 mètres carrés pour les plus massifs. Ici, la marchandise est vendue en lots et en libre-service, directement dans des cartons ou sur des palettes étagères métalliques. Le succès de l’enseigne repose sur des prix cassés, entre 10 à 15 % moins cher que la concurrence, sans promotions, mais avec des prix bas toute l’année.

Chez Atacadão, on mise sur la quantité plutôt que sur l’exhaustivité, avec une liste réduite à 11 000 références, contre 40 000 dans un supermarché classique. Mais que l’on soit un particulier qui vient pour un sac de 5 kilos de riz ou un professionnel qui achète une palette, plus on achète, moins c’est cher. Un modèle que l’on retrouve également chez l’enseigne de hard discount Netto (Groupement Les Mousquetaires).

Inflation et discounters

Rachetée par Carrefour en 2017, la très populaire enseigne au Brésil compte plus de 250 points de vente. Le succès de l’enseigne est tel (70 % des ventes et 80 % de la rentabilité de Carrefour dans ce pays) – que le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, annonçait dans son “Plan Stratégique 2026” viser 470 magasins d’ici à 2026, à raison de 20 à 30 ouvertures par an.

Pour rappel, sans communication officielle de Carrefour, il a d’abord été révélé par la presse que le premier Atacadão français verrait le jour à Sevran. Mais face à l’opposition massive des élus locaux et des habitants, le projet a par la suite été abandonné par le groupe.

Au vu du contexte inflationniste qui a fait bondir le coût de l’alimentaire, Carrefour n’est pas le seul acteur à miser sur le discount. Plus tôt cette année, Toujust, un bazar, ouvrait son premier magasin dans le Gard. Avec aux commandes Fabrice Gerber, expert de la distribution (Système U, Aldi, Leclerc), ce sont 310 points de vente qui devraient être implantés partout en France, d’ici à 2027.