Travel retail : Panier des Sens, de la Provence à l’international

Panier des Sens, c’est la success story d’une marque qui a su imposer son identité provençale sur la scène du cosmétique. À ses débuts, la marque se fait connaître grâce à ses gammes de crèmes et de parfums bio fabriqués en France, et est uniquement distribuée chez des revendeurs spécialisés.

Désormais, Panier des Sens est présent chez près de 3 000 revendeurs dans 34 pays et 500 revendeurs en France. L’enseigne possède 7 magasins en propre (Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon…), et a récemment ouvert 3 magasins franchisés en France (Nancy, Avignon, et Isle-sur-la-Sorgue).

Succès touristique

La marque est maintenant à la tête d’un réseau qui s’étend jusqu’en Asie. “On a un produit de fabrication française revendiqué provençal, on est sur des petits prix, abordables pour toute la clientèle touristique, c’est un cadeau, un petit bout de France que l’on ramène à la maison”, explique Vincent Renard, directeur commercial Panier des Sens, sur la stratégie de développement de la marque.

Grâce à son positionnement provençal et à son packaging floral aux couleurs pastel, la marque se fait rapidement identifier par les touristes, au point d’ouvrir sa première boutique franchisée en Corée. Face au succès rencontré auprès des touristes chez les revendeurs, la marque réfléchit alors à une stratégie spécifiquement tournée vers eux.

Etats-Unis, Allemagne, Corée, Chine…

“Avec Lagardère Aelia, on a ouvert à Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, Toulon et Bordeaux”, détaille Vincent Renard sur l’ouverture de points de vente en aéroports. “En voyant les performances du travel retail, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire. On continue à se développer sur d’autres marchés en domestique comme l’Allemagne, les Etats-Unis, la Corée et la Chine, ce qui nous a permis d’attirer les plus gros acteurs du travel retail”, ajoute-t-il.

En Corée, la marque est présente en “inflight” sur les trolleys des avions de compagnies coréennes, mais également en aéroport en travaillant avec Lotte, Shilla et Sinsegue, “les trois plus gros acteurs du duty free” du pays.

Enjeu majeur

Panier des Sens est également présent en aéroport en Allemagne, à Stuttgart et Francfort, sous différents formats du générique mélangé avec d’autres marques mais avec un mobilier personnalisé, aux kiosques classiques. Une situation similaire aux Etats-Unis, où Panier des Sens a un kiosque à l’aéroport de la Guardia à New-York. La marque travaille également avec d’autres opérateurs dans des villes plus petites. Plus important marché en duty free pour l’enseigne : la Chine. “C’est notre premier marché. Hainan, c’est la plus grosse région en duty free du monde”, explique Vincent Renard.

Panier des Sens enregistre une croissance à 2 chiffres chaque année, depuis 5 ans. En France, la marque a augmenté son chiffre d’affaires de 40 % entre fin 2019 et 2022. Le travel retail compte pour près de 5 % du chiffre d’affaires de la marque. “C’est un très gros enjeu de visibilité et de business qui fait partie de nos priorités en termes de développement”, assure Vincent Renard.